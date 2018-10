Komisari i hekurt Edmond Koseni kërkon rikthimin në detyrë: Më hetuan dhe tullat e shtëpisë

Prej më shumë se një dekade ish-komisari Edmond Koseni, është pezulluar nga detyra për shkak të një procesi penal kundër tij, ndërsa ende nuk është rikthyer në detyrë pavarësisht se ka dalë i pafajshëm në këtë proces.

Të ftuar në emisionin më të ri ‘Dritare me Rudinën’ me gazetaren Rudina Xhunga në News24, Edmond Koseni ka pasur një debat me drejtorin për sigurinë publike në Policinë e Shtetit, Gjovalin Loka. “Komisari i Hekurt” tha se ka 18 vite që bën gjyqe dhe Prokuroria i ka hetuar gjithçka.

Gjovalin Loka: Është miratuar ligji për vettingun dhe një ndër pikat është se mund të vetëofrohen edhe ish punonjës policie që nuk kanë problematika. Nuk i ka penguar askush për të bërë një vetëdeklarim të tillë. Ligji është publik dhe Koseni e di se ka marrëdhënie me ish vartës të cilët mund ta informojnë.

Edmond Koseni: Ka 18 vite që bëj gjyqe dhe problemi është se mua më ka hetuar prokuroria edhe tullat dhe krevatet e shtëpisë. Vettingun e kam bërë gati dhe e kam nisur. Unë kam 18 vite që ha bukën time.