Kompania e basteve sfidon Ramën: Ne do të jemi online edhe pas janarit 2019

Kryeministri shqiptar Edi Rama ka njoftuar se nga data 1 janar 2019 do të zhduken të gjitha kazinotë dhe bastet sportive, përfshirë dhe ato online por duket se jo të gjithë janë koshientë për këtë urdhër.

Një nga kompanitë e basteve, e lindur në 1 janar të vitit 2018 në vendin tonë, “Bast Arena” duket se ka pikepamje ndryshe për urdhrin e kreut të qeverisë. Kjo kompani operon në vendin tonë përmes websitet-it online. E trumbetuar në çdo media, madje edhe në Televizionin Publik Shqiptar, kjo kompani ka bërë me dije që do të jetë e vetmja që nuk do të mbyllet pasi është e licencuar.

Përmes një reagimi në kanalin zyrtar, kjo kompani shkruan për të gjithë abonentët e saj: “Përshëndetje! Në zbatim të masave të marra nga qeveria shqiptare, duke filluar nga data 1 janar 2019 do të pushojnë së funksionuari të gjitha kazinotë elektronike si dhe pikat e basteve/ llotove, përveç atyre online. Bastarena si e vetmja kompani e liçensuar e lojërave të fatit online, nuk preket nga këto ndryshime ligjore. Bastarena ju siguron se llogaritë tuaja janë plotësisht të sigurta dhe ju fton të luani dhe të argëtoheni në faqen tonë zyrtare….. Faleminderit!”.

Prej vitesh në vendin tonë ka kompani të tjera që funksionojnë online dhe pas datës 1 janar të 2019-tës, do të mbyllen. Por, drejtuesit e “BastArenës” duken të qetë dhe pas kësaj date janë të bindur që do të vijojnë punën e tyre. A do të ndodhë vërtet kjo? Presim të shohim.

Ja cfare shkruante Rama mbremjen e djeshme: