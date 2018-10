Klement Balili dy vjet në kërkim, si dështuan të gjitha aksionet për kapjen e tij

Klement Balili, i akuzuar për trafik ndërkombëtar droge, në kërkim dhe i dënuar në Greqi i ka shpëtuar të gjitha operacioneve të organizuara nga policia për kapjen e tij. Dy vite më parë, në tetor të 2016-s Balili i iku policisë ndërsa ka dyshime të forta se operacionet janë dekonspiruar nga njerëz që bashkëpunonin me trafikantin e kërkuar edhe nga DEA amerikane.

“Nuk ka pasur aftësi apo vullnet për ta arrestuar vetë Balilin…”, deklaronte ish-ambasadori Donald Lu.

Ndërkohë që kryeministri Ram dje u shpreh: “Unë nuk dua të presim të vijë Ambasadorja amerikane për të na kujtuar gjatë ndonjë fjalimi përshëndetës që Klement Balili nuk është kapur akoma”.

Këto deklarime janë bërë në kohë të ndryshme dhe të gjitha në lidhje me trafikantin e dënuar në Greqi Klement Balili. Ambasadori amerikan deklaronte se Balili fshihej në Shqipëri, por asnjë operacion i policisë nuk çoi në arrestimin e tij.

Operacioni i parë për kapjen e Balilit, dështoi me dyshimet e dekonspirimit, dy vite me pare në muajin tetor të 2016-ës pak muaj pasi u shpall në kërkim. Uniformat blu kishin marrë informacion se një mbrëmje Balili do të kalonte me një automjet në qafën e gjashtës, në hyrje të qytetit të Sarandës. Për kapjen e tij, u nis nga Tirana një grup i forcave të posaçme operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, duke shmangur përfshirjen e policisë lokale.

Megjithatë pas ndjekjes dhe ndalimit, brenda automjetit të dyshuar, forcat operacionale nuk gjetën Klemend Balilin, por vetëm 2 persona të afërm të tij. Tentavitva të tjera për lokalizimin e tij u bënë vazhdimisht, por sërish ish drejtori i transporteve në Sarandë, i hetuar nga DEA amerikane, nuk u gjet asnjëherë. Edhe gjatë bastisjeve të disa banesave ku dyshohej se fshihej, policia nuk gjeti asnjë gjurmë të tij.

Ndërkohë që emri i tij u përfshi edhe në luftën politike të vendit, në nëntor të 2017-ës policia dhe gjykata vendosën në sekuestro resortin “Santa Quaranta” në pronësi të familjes Balili. 43-vjeçari prej më shumë se 2 vitesh vijon arratinë ndërkohë që mbetet një nga personat më të kërkuar në vend.

Donald Lu e quajti “magjistari” Klement Balili. Trafikanti i drogës i dënuar dhe kërkuar ne Greqi dhe i dënuar për amerikanët fshihej ende në Shqipëri. Ne radhët e policisë flitet për disa operacione të dështuara për ta kapur, në Sarandë, Gjirokastër apo edhe qytetet të tjera.

U fol se Balili disa kohe mbahej i fshehur nga grupe kriminale në Shkodër. Për Balilin tani po flitet si të ishte një mit që nuk po bie në duart e drejtësisë. Donald Lu disa muaj rresht si kryeministri Rama dje ka kritikuar punën e policisë për moskapjen e tij.

Për “kokën” e Eskobarit të Ballkanit është vendosur edhe një shpërblim prej 5 milionë lekësh, por deri tani nuk ka asnjë sinjal që do të tregonte se Balili dhe rrjeti i tij i njerëzve që e ndihmojnë është më i dobët se sa Policia e Shtetit.