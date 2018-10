Kishte fshehur 3 kg kokainë në baterinë e makinës, arrestohet 46-vjeçari

Një person është vënë në pranga pasi u kaë me një sasi lënde narkotike.

Bëhet fjalë për Selim Lazaj, banues në Patos, Fier.

Ai kishte fshehur 3 kg kokainë në baterinë e makinës.

NJOFTIMI I POLICISË

Kakavije

Goditet një tjetër tentativë për trafik të lëndë narkotike të forta.

Sekuestrohet 3 kilogramë e 545 gramë lëndë narkotike e dyshuar Kokainë.

Arrestohet në flagrancë poseduesi i lëndës narkotike.

Në vijim të kontrolleve të vazhdueshme për goditjen e veprimtarisë kriminale të trafiqeve te paligjshme në fushën e krimeve ndërkufitare, nga ana e punonjësve të Policisë Kufitare Kakavije, u përzgjodh për kontroll të detajuar në vijën e dytë automjeti i markës ‘Mercedes Benz’, me targa AA216TF, me drejtues shtetasin Selim Lazaj, vjeç 46, banues në Patos, Fier.

Gjatë kontrollit të detajuar në bashkëpunim me shërbimet doganore, duke përdorur edhe skanerin, u konstatua se në baterinë e automjetit, gjendeshin të fshehura dy pako të mbështjella me natriban të dyshuara me lëndë narkotike të llojit Kokainë.

Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur grupi hetimor dhe Specialistët për Hetimin e Narkotikëve në DVP Gjirokastër.

Nga peshimi i pakove rezultoi se brenda tyre kishte një sasi prej 3 kilogramë e 545 gramë lëndë narkotike të dyshuar Kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Në përfundim të veprimeve të kryera nga Specialistët për Hetimin Narkotikëve u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit të lartpërmendur për veprën penale “Trafikimi i narkotikëve”.

Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë. Neni 283/a i Kodit Penal.