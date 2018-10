Kësaj i thonë “me të ik mendja”! Ky është fati i keq i 4 Range Rovers me zero km dhe një Jaguari(FOTO)

Disa automjete me zero kilometra Range Rovers dhe një Jaguar me vlerë qindra mijëra paund, kishin çatitë e tyre të shqyera pasi një shofer kamioni u përplas në një urë hekurudhore.

Gabimi ndodhi në orën 8:30, kur kamioni që transportonte markat e reja luksoze 4x4s, disa ende në mbështjellësin e tyre plastik, u fërkua në një urë hekurudhore në Perthshire, shkruan DailyMail.

Fotot tronditëse nga skena, afër stacionit hekurudhor të Perthit , treguan katër Range Rovers duke përfshirë Velarin e fundit me vlerë 44,250 paund me çatitë e tyre të shqyera./lajmifundit.al