Kërkon në Maps një lokal nate, ngel pa fjalë nga ajo që sheh

Qindra persona u mahnitën me historinë e një të riu që ishte gati të martohej dhe vendosi të vizitonte një ‘klub nate’ me Google Maps, pasi atje ata do të bënin partin e tij të beqarisë, por ajo që ai kurrë nuk imagjinonte ishte se ai do të kapte dikë të njohur dhe imazhet po bëjnë xhiron falë rrjeteve sociale.

Sipas djalit, i cili banon në Kolumbi, miqtë e tij do t’i paguanin atij gjithçka, kështu që ai pranoi të shkonte menjëherë në ‘klubin e natës’, pa dyshuar se jeta e tij do të ndryshonte në mënyrë drastike për shkak të kamerave të Google Street View, shërbimi i Google Maps për turne virtuale.

Për shkak se ai nuk dinte të shkonte në atë ndërtesë, i riu hyri në adresën e ‘klubit të natës’ në Google Maps dhe e gjeti pothuajse menjëherë; megjithatë, ai ishte shumë i befasuar kur gjeti një person që dukej shumë i njohur, kështu që ai vendosi të zmadhojë imazhin.

Duke vepruar kështu, djali nuk mund ta besonte, pasi e dashura e tij, e cila në ditët e ardhshme do të bëhej gruaja e tij, ecte shumë afër atij vendi duke folur në telefon. Megjithëse Google Maps pjesërisht e mjegulloi fytyrën, i riu mundi ta njihte atë.

Ai nuk dinte ç’të bënte, sepse nëse i tregonte të dashurës se çka po bënte në atë vend, ajo do ta pyeste pse ai po kërkonte lokalin e përmendur me Google Maps, kështu që ai preferonte të heshte dhe të vazhdonte jetën e tij normalisht.

Megjithatë, i riu vendosi të publikojë historinë e tij dhe fotot e Google Maps në Internet dhe brenda pak ditësh shkoi virale, duke shkaktuar të qeshura nga shumë persona, që nuk mund ta besonin fatin e tij të keq.