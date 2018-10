Këngëtarja shqiptare rrëfen propozimin e pahijshëm nga një burrë i martuar

Brenda një viti Tayna u kthye në një nga reperet për të njohura dhe të kërkuara në Shqipëri dhe Kosovë. Me stilin e saj të veçantë të të performuarit, ajo arriti që të hynte shumë shpejt në tregun e muzikës shqiptare.

Tayna do të jetë e ftuara e sotme në emisionin “Xing me Ermalin”, prej të cilit janë zbuluar disa nga momentet pikante.

Moderatori Ermal Mamaqi e ngacmon Tayna-n, nëse para se të fillojë koncertin konsumon ndonjë lëndë narkotike, bazuar edhe në këngën e saj “Columbiana”.

Ndërsa më tej në video, reperja shqiptare tregon momentin e pakëndshëm kur një fans i martuar e propozoi duke i thënë se do të ndante edhe bashkëshorten për të.

“‘Unë’- tha – ‘dua të martohem me ty, do lë dhe gruan për ty’”, tregon Tayna, ndërsa vazhdimin e historisë do të mësoni sonte.