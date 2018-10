“Kemi ca drejtorë legena që po na nxijnë faqen”, Rama mbledh sot Kryesinë e PS. Ç’do diskutohet

ARISTIR LUMEZI/ Kryeministri Rama foli dje me një gjuhë të ashpër në mbledhjen me dyer të mbyllura të Grupit Parlamentar Socialist, ndaj drejtuesve në krye të disa institucioneve të rëndësishme.

“Kemi ca drejtorë legena, që po na nxijnë fytyrën me korrupsion e keqmenaxhim”, është shprehur Kryeministri para deputetëve, duke vijuar me faktin se cedimi i tyre moral dhe penal le një shije të keqe te qytetarët për forcën politike, që e ka emëruar në krye të atij institucioni.

Edhe pse përmes një statusi në “Facebook”, pas arrestimit të ishdrejtorit të Burgjeve Çuko, Kryeministri Rama u distancua prej tij, duke thënë se para drejtësisë janë të gjithë njëlloj, duket se ai nuk e ka fshehur dot zhgënjimin ndaj tij para deputetëve socialistë.

“Keqardhje për A.Çukon, po për ne s’ka dy qëndrime në raport me ligjin, ka vetëm një; s’ka dy qasje në raport me drejtësinë, ka vetëm një”, shkruante Rama, dy ditë më parë për Çukon. Çuko u arrestua dy ditë më parë nën akuzën e përfshirjes në korrupsion pasiv, pasi ishte shkarkuar nga Kryeministri Rama më 3 shtator.

KRYESIA

Kryetari i Partisë Socialiste ka thirrur sot një mbledhje të kryesisë socialiste, ku përveç të tjerave do të kërkohet dhe një analizë në lidhje me performancën e punës së drejtorëve të rëndësishëm të emëruar prej tij apo ministrave të qeverisë. Por pritet që mbledhja e sotme e kryesisë socialiste do të analizojë dhe punën e çdo sekretari në lidhje me vendimet që mori Asambleja Kombëtare e PS-së më 7 shtator dhe që lidhet me përgatitjet e partisë për zgjedhjet e ardhshme lokale.

Sipas Kryeministrit Rama, vërehet një neglizhencë e madhe ndaj vendimeve që ka marrë Asambleja Kombëtare, sa i takon organizimit elektoral të partisë, ku shumë nga afatet e caktuara nuk janë përmbushur. Sipas Kryeministrit, gjendja aktuale e opozitës nuk duhet të dekurajojë PS-në, që të përgatitet seriozisht për zgjedhjet e pranverës së ardhshme për 61 bashkitë e vendit.

Kreu i PS-së ka vërejtur dje se pjesa më e madhe e deputetëve socialistë janë seriozisht të angazhuar në këtë fushatë përgatitore, sa i takon ngritjes së strukturave koordinuese elektorale dhe shtimit të radhëve të PS-së. Por Edi Rama ka konstatuar se një pjesë e deputetëve dhe e drejtuesve politikë në qarqe janë të paangazhuar siç duhet në këtë fushatë. Të gjitha këto pritet të jenë pjesë e diskutimit të kryesisë së PS-së, që do të mblidhet sot në orën 8:30 në selinë e Partisë Socialiste.

ASAMBLEJA

Disa nga afatet që Asambleja vendosi për ngritjen e strukturave koordinuese elektorale në PS nuk janë respektuar. Asambleja Kombëtare e mbledhur më 7 shtator, vendosi ngritjen e strukturave koordinuese elektorale në qarqe, bashki, ZAZ, njësi administrative dhe në organizata socialiste, ku kërkohej dhe caktimi i koordinatorëve elektoralë. Sipas vendimit të miratuar, pranë çdo qarku ngrihet Këshilli Koordinues i partisë në qark, i cili duhet të organizojë dhe monitorojë punën për ngritjen e strukturave koordinuese elektorale të të gjitha niveleve. Brenda datës 30 shtator 2018, Këshilli Koordinues duhet të caktojë koordinatorët elektoralë të organizimit dixhital të emigracionit, të Forumit të Grave Socialiste, të Forumit Rinor Socialist në shkallë qarku, sipas propozimeve të ardhura nga drejtuesi politik i qarkut. Brenda datës 3 shtator 2018, Asambleja Kombëtare vendosi që të organizoheshin mbledhjet e të gjitha asambleve të bashkive. Deri më datën 15 tetor, asambletë e bashkive duhet të kishin caktuar koordinatorët elektoralë, të organizimit dixhital, të emigracionit, etj.