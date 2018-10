Kapur dorë për dorë teksa udhëtojnë me helikopter, Capital T prezanton të dashurën?

Reperi Capital T ka postuar së fundmi në rrjetet e tij sociale disa foto që i kanë futur ndjekësit e tij në dyshime.

Ai tërhoqi vëmendjen e tyre duke postuar një foto pranë një vajze simpatike e cila nuk duket qartë pasi ndodhet në sfond “e shumuar” pas tij. Sikur të mos mjaftonte vetëm kjo për t’iu futur “xixat’ fansave, ai ka postuar edhe një foto të dyte.

Në foton tjetër dyshja janë kapur përdore me vajzën ndërkohë që po shijojnë një udhëtim me helikopter. Sigurisht që të gjithë menduan se më në fund na prezantoi me të dashurën, por si duket ky nuk ishte rasti.

Reperi është duke bërë xhirimi dhe si duket, imazhet e publikuara janë thjeshtë copëza të shkëputura nga filmimet për klipin.