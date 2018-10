Kampioni rus Khabib piu dje kafe në Kosovë? Zbulohet e vërteta e fotos që “theu rrjetin”

Khabib Nurmagomedov është kthyer në një nga sportistët më të komentuar të momentit pas ndeshjes me Connor McGregor në duelin e kafazit.

Sherri mes tyre u komentua gjerë në rrjet dhe shkaktoi pezullimin e të dyve për një farë kohe nga UFC.

Pasi mundi irlandezin, Khabib regjistroi 27 fitore.

Artisti Afrim Ismaili ka postuar një foto duke pirë kafe me sportistin e supozuar. Shumë persona e kanë marrë me të qeshur dhe e kanë konsideruar montazh.

Por si qëndron e vërteta e kësaj fotoje, a ka mbërritur me të vërtetë në Kosovë Khabib?

Ai shkruan:

Nji kafe rasti me Khabib “the Eagle” Nurmagomedov! E falenderoj nga zemra që erdhi enkas të me vizitoj duke e ditë se jam nje fans i madh i luftës që bënë. Falenderoj Xhovanin që na mundsoj takimin!”

Por, Ismaili ka postuar foton reale dhe personazhi nuk ngjan aspak me Khabib. Gjithçka ka rezultuar të jetë montazh.