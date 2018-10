“Kam parë përfaqësues grekë të drekojnë me gazetarët shqiptarë”

Historiani Pëllumb Xhufi ka folur në lidhje me debatin e nisur në qeverinë greke, i cili lidhet me fondet sekrete për individë dhe media në shërbim të promovimit të Greqisë.

Në një intervistë për “Panorama”, ai ka thënë se i është mohuar mundësia për të shprehur mendimin që ka në lidhje me këtë çështje, ndërsa nuk ka nguruar të bëjë me dije se ka parë në restorante duke drekuar përfaqësues të medias shqiptare me ata grekë.

Xhufi është shprehur:

Unë e kam parë edhe në mënyrë praktike kur më është mohuar rasti që edhe të shprehem për çështje që lidhen me Greqinë nga media të caktuar.

Kur kam dashur të them diçka, që e kam parë me interes publik, nuk më është lejuar ose në rastin më të mirë, emisioni nuk është bërë për shkak të mungesës së palës tjetër që duhet më kundërshtonte.

Më ka ndodhur edhe raste që t’i shoh në restorante të mira gazetarë dhe përfaqësues të medieve të drekojnë me përfaqësues të shtetit grek, me një konsull etj…”