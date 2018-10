Jo vetëm Salianji, por edhe Lulzim Basha thirret nga Prokuroria për çështjen “Xhisiela”

Një ditë pas publikimit të videos ne Opinion ku shfaqet Fredi Alizoti (me nje tjeter version), personazhi për të cilin Prokuroria tha se ka imituar zërin e Agron Xhafaj në audio-përgjim, deputeti demokrat Ervin Salianji thirret për shpjegime ne organin e akuzes.

Por duket se bashke me te eshte thirrur edhe kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

Prokuroria mësohet se ka kërkuar që të marrë në pyetje kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Bashën në lidhje me çështjen ‘Xhisiela’.

Basha do të pyetet në lidhje me qëndrimet e tij në lidhje me rastin e Xhisiela Malokut dhe do i duhet të paraqitet në Prokurori ditën e premte.