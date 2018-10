“Je shumë e bukur”, shqiptari komplimenton kinezen, kur i kap gruaja mesazhin i bën gjëmën

Tradhtia mund të jetë emocionale ose fizike. Thuhet se ajo emocionale, është ajo që të vret më shumë.

Megjithëse persona të ndryshëm mund ta perceptojnë në forma të ndryshme, edhe një flirt kalimtar mund të rezultojë i dhimbshëm për personin tjetër kur e ka dikë me të vërtetë përzemër.

Një djalë i martuar rrëfen historinë e tij dhe kërkon mendimin e fansave, nëse një kompliment ndaj një femre tjetër konsiderohet i gabuar ose tradhti.

Ai thotë se gruaja i kishte kapur në mesazh bisedën me vajzën e huaj me të cilën ai kishte marrëdhënie pune dhe kjo nuk i kishte pëlqyer aspak.

Djali thekson se nuk ka bërë asgjë të gabuar dhe kërkon mendim si duhet të veprojë në këtë rast.

Ai shkruan:

Pershendetje JOQ

Kam ni problem te vogel me gruan dhe desha te marr ni medim nga fansat tuaj.

Kur isha ne Kin per biznes dhe neper ato dyqane un kur shkoja dhe i boja shok ne WeChat sepse aty mi dergonjne fotot edhe qmimet sepse ne Kin ky program perdoret si Viber, dhe ne ni dyqan ishte ni femer ishte simpatike dhe un normal e bera shok dhe kur ikem prej aty un i shkrojta asaj jeni shum e bukur.

Dhe kur kam ardh ne shpi mbas pak kohesh e pa grua dhe me bertet me inat qfar esh kjo un i thash esh veq ni kompliment sesh azgje por ajo sme beson. Desha veq ta di mendimin e fansave tuaj nese i thot ndoni femre se jeni shum e bukur, a ka diqka te keqe a esh gabim ose tradhti?”