Cikloni nga Evropa veri-perëndimore këtë fundjavë do të ndikojë te moti dhe atë posaçërisht gjatë ditës së nesërme.

Gjatë ditës së nesërme, moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira lokale, ndërsa në orët paradite në pjesët perëndimore do të ketë kushte për reshje të shiut.

Temperaturat nuk do të ndryshojnë dhe do mbesin në intervalin prej 19 deri 25 gradë celsius.