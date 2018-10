Ja çfarë moti na pret në fundjavë

Edhe përgjatë fundjavës moti do të vijojë të jetë i ngrohtë në vendin tonë. Ndërkohë që meteorologët parashikojnë që ditën e hënë të kemi ulje të ndjeshme të temperaturave të cilat do të vijojnë gjatë gjithë javës.

Ja parashikimi i motit:

MOTI FUNDJAVA: e shtuna vijon me kthjellime dhe vranesira kalimtare; me te shpeshta ne zonat Lindore ku priten shira te dobet dhe te izoluar. E diela shton vranesirat ne pjesen me te madhe te vendit si dhe shirat ne zonat malore. Fillim-java sjell shira thuajse ne gjithe vendin; me te konsiderueshme ne Jug.

Temp. ulen mesditen e se dieles por renie me te ndjeshme sjell e hena – e marta duke ulur maksimumin nga 28 gradeC te shtunen ne 21 – 22 gradeC ne fillim te javes tjeter.