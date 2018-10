Ish-kryeministri reagon për dhunën ndaj studentes në takimin e sotëm me kryeministrin

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ndaj akti të sotëm, të nxjerrjes me forcë të një studenteje nga një takim me kryeministrin.

Sipas Berishës, nxjerrja me forcë dhe dërgimi në Polici i studentes që ia përplasi mashtrimin në fytyrë, Edi Ramës, është një terror takim.

Reagimi i plotë i Sali Berishës

Dhunohet në kryeministri, nxirret me forcë nga salla dhe dërgohet në polici me urdhër të Ramës, studentja që me guxim ia plasi në fytyre Kallam Dështakut duke i thënë: Boll zhvate dhe mashtrove studentët. Këtij i thonë terror takim!