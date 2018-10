“I shkarkuari për korrupsion emërohet sekretar i PS nga ministri që i vidhen thasët me euro në shtëpi”

Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi nje denoncim sipas te cilit ish-drejtori i ALUIZN-t në Sarandë i shkarkuar për korrupsion është emëruar sekretar organizativ në Partinë Socialiste lokale atje.

Mesazh i plotë i Berishës:

Para tre muajve, me dt 6 korrik drejtori i Aluiznit Sarande shkarkohet per korrupsion dhe dergohet per ndjekje penale. Dy dite me pare, Kallam Deshtaku me te derguarit e tij, Taulant Bego/Jaris dhe ministri qe çdo tre muaj i thyejnë shtëpinë dhe i vjedhin thasët me euro, e emërojnë sekretar organizativ te Partisë Siciliste për Sarandën.

Vetem para tre muajsh e shkarkuan dhe e kallezuan penalisht, ndersa dje e emeruan sekretar partie ??!!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje doktor Berisha ! Dje Partia Socialiste Sarande ne prani edhe te Taulant Balles dhe Damian Gjiknurit mblodhi Asmblene e saj ku zgjodhi ( emeroj ne fakt ) sekretariatin. Sekretar Organizativ zgjodhi Mariel Muratin., ish – drejtor i Aluiznit Sarande i pushuar dhe kallezuar penalisht nga Ministrja Etilda Gjonal me 6 Korrik, pra tre muaj perpara, e deklaruar kjo mase ekstreme publikisht ne koference shtypi nga zonja ministre.

Pa u thare akoma boja e shkarkimit dhe e kallezimit nga Njesia Antikorrupsion, Balla dhe Gjiknuri e emerojne sekretar organizativ., ky eshte morali “ Bandes “, ju pershendes..ketu me poshte keni njoftimin e shtypit te shkarkimit te tij”