I mori virgjërinë me anë të mashtrimit, studentja nga Tirana padit të dashurin

Një ngjarje jo fort e zakontë ka ndodhur ditën e djeshme në qytetin e Tiranës, pasi studentja për drejtësi me inicialet D.I, ka paditur të dashurin para prokurorisë dhe synon ti shkojë çështjes deri në fund.

Ajo e ka akuzuar partnerin me të cilin tashmë është ndarë se i ka vjedhur virgjërinë me anë të mashtrimit, pasi i premtonte martesën. 21-vjeçarja instiston në faktin se është mashtruar, pasi në të kundërt nuk do t’i falte virgjërinë.

Studentja është paraqitur në Prokurori me një dosje me prova ku përfshihen biseda mes saj dhe ish-partnerit, për të vërtetuar mashtrimin.