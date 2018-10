I ati i Stresit reagon ashpër: Grup i madh kriminal dhe u arrestua vetëm djali im

Arrestimi i këngëtarit Arkimed Lushaj dy ditë më parë ka bërë zhurmë në media. Policia tha se ai ishte pjesë e një bande droge dhe siguronte klientë ndërsa nuk lajmëroi asnjë tjetër të arrestuar.

Por sipas babait të Stresit, Sali Lushaj çdo gjë është e sajuar dhe e përgatitur nga tërbimi, pas padisë që ai kishte bërë në gjykatë ndaj Taulant Ballës.

Ai thekson se nuk mund të quhet një grup i madh kriminal kur nuk është arrestuar askush tjetër veç djalit të tij.

Ja postimi i plotë

Pershendetje Miq !Besoi po shikoni e ndigjoni ca perralla qe na tregonin dikur gjyshja ose gjyshi. Ka dy dite qe ky pushtet po merret me djalin tim Stresi .Cdo gje e sajuar . cdo gje e pregatitur nga mllefi qe u terbuan qe une i bera Balles nje padi ne gjykate. Keta filluan te hakemerren brenda 12 oresh.Aspak e vertete se qenka grup kriminal .Nje shpifje e felliqur. Askush nuke eshte ndaluar tjeter e sdo te dale ne kte loje te felliqur e te pregatitur. Grup kriminal i madh shume pa asnne tjeter. Por ne kurre sdo te mund te na thyejne e te na perkulin para keti regjimi te flliqur. NE KEMI DUART E KY REGJIM KA HEKURAT .KURRE SDO ME MPOSHTIN MUA E AS FAMILJEN TIME.VETEM DUA TI THEM DJALIT TIM MOS U DOREZO PARA KETYRE FALANGAVE SE JEMI TE FORTE. KENGA QE KE KENDUAR MOS U DOREZO KJO ESHTE .TI PER MUA JE GJEJA ME E SHTREJTE SE LINDE NE INTERNIM DHE ME GJITHE ATO VUAJTJE SMU NDAVE NGA BINDJET E MIA POR ME MBESHTETE DERI NE KTO MOMENTE . DhE NE DO TE MBESHTESIM E DO JEMI ME TY. TE DUAM FORT.”