“Gjithçka që ndodh jashtë nuk interferon në muzikën e jetës këtu brenda”.

Kështu është shprehur moderatorja Alketa Vejsiu sapo ka nisur shfaqjen e mbërmjes së sotme të “Dance With me 3”, duke nënkuptuar mesazhin se pavarësisht se vëllai i saj është arrestuar, ajo do të vazhdojë normalisht me shfaqjen.

Një ditë më parë, vëllai i Alketa Vejsiut ra në pranga pasi iu gjetën 4 mina me telekomandë në automjet.