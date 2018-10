I marrin jetën huliganit të njohur kroat, ishte tmerri i serbëve

Huligani i njohur kroat, Ante Firiç, i cili ishte kthyer në një makth për serbët, ka mbetur i vdekur mesditën e së mërkurrës, teksa është goditur nga tre automjete njëherësh në autostradë.

Mediat kroate raportojnë se kemi të bëjmë me një atentat të mirëorganizuar që u finalizua me vdekjen e 27 vjeçarit.

Ante Firiç u bë i njohur për mediat pasi shkaktoi trazira në ndeshjen mes Partizanit të Beogradit me Crvena Zvezdës, në 14 shtator 2017 në Serbi, ku pati përleshje mes dy tifozerive. Ante Firiç u dënua me 6 muaj, teksa iu ndalua hyrja në territorin serb për 5 vite me radhë.