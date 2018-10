Horoskopi për të martën/ Këtyre shenjave do të ju ecë ters

Dashi-Mund të merrni disa bonuse dhe avantazhe të papritura, të cilat gjithsesi do ju lejojnë që të përmirësoni rezultatet në punë. Ky është momenti më i mirë për të mbajtur impulsivitetin nën kontroll në sferën e dashurisë.

Demi-Duhet të ndiqni më shumë këshillat e vlefshme të bashkëpunëtorëve dhe të afërmve tuaj, pasi së fundmi keni qenë shumë kokëfortë në marrjen e vendimeve në vendin e punës. Kjo e martë është ideale për të reflektuar. Takimet e mbrëmjes janë mjaft të favorshme.

Binjakët-Në dashuri mos u tregoni shumë të paduruar, pasi ankthi i së kaluarës mund të bëjë që të nxirrni konkluzione të nxituara në raport me partnerin/en tuaj. Në vendin e punës parashikohen mundësi shumë të mira për të çuar përpara propozime të reja.

Gaforrja-Nëse gjatë javëve të fundit e keni ndjerë veten të lënë pas dore në dashuri, ky është momenti ideal për të marrë vëmendjen që keni pritur. Parashikohet të jetë një e martë shumë intriguese dhe e pasur me të reja të rëndësishme lidhur me një histori në të cilën jeni përfshirë prej pak kohësh.

Luani-Më në fund do mund të korrni frytet e punës tuaj dhe kjo gjë do ju lejojë që të arrini një pozicion të ri të rëndësishëm. Sa i takon dashurisë, duhet të jeni gati që të përballeni me ndonjë të papritur të vogël.

Virgjëresha-Nëse keni probleme në vendin e punës, duhet të flisni hapur dhe të zhdukni çdo dyshim. Këshillohet që të jeni më luftarak, sidomos nëse bëhet fjalë për të mbrojtur nismat tuaja. Takimet janë mjaft të favorizuara.

Peshorja-Është një ditë e cila do ju gjejë shumë të dyjëzuar dhe për këtë arsye duhet të shmangni përfshirjen në debate që nuk ju përkasin. Ka disa tensione të cilat duhen sheshuar me patjetër, pasi në të kundërt gjithë ankthin do e shfryni në familje dhe dashuri.

Akrepi-Të gjitha shqetësimet tuaja, e kanë origjinën në vendin e punës dhe kërkojnë më shumë përgjegjësi prej jush. Megjithatë kjo e martë këshillon që të mos lini pas dore dashurinë dhe ndjenjat, pasi parashikohen zhvillime të papritura.

Shigjetari-Fati do të jetë në anën tuaj dhe për këtë arsye do të arrini të zgjidhni çdo të papritur në vendin tuaj të punës. Megjithatë duhet të jeni më të qetë dhe të reflektoni më shumë në familje ose në dashuri, pasi ka disa çështje të pazgjidhura, të cilat duhen trajtuar me kujdesin maksimal.

Bricjapi-Mos merrni përsipër shumë përgjegjësi, pasi për shkak të stresit të akumuluar gjatë ditëve të fundit, do të ndiheni shumë të lodhur. Në dashuri, parashikohen mundësi të mira për të zyrtarizuar një raport.

Ujori-Parashikohet një ditë e cila do ju gjejë të rrethuar nga njerëz pozitiv dhe të besueshëm, me të cilët duhet të nisni bashkëpunime të reja. Tashmë duhet të jeni tejet të sigurtë në zhvillimin e angazhimeve tuaja.

Peshqit-Këshillohet që të shmangni investimet shumë të mëdha, pasi në këtë moment duhet të jeni më të vendosur në riorganizimin e plotë të disa aktiviteteve tuaja që presin të mbyllen. Mbrëmja do të jetë shumë romantike.