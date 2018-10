Horoskopi ditor: 8 tetor 2018

Dashi

Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite me te mire se disa dite me pare. Partneri nuk do i kritikoje për asgjë dhe toleranca do mbizotërojë gjithë kohës. Beqaret do jene shume tërheqës sot dhe do arrijnë te tërheqin vëmendjen e shume personave. Mundësitë për te krijuar një lidhje do jene te shumta. Financat do jene me te kënaqshme kështu qe rini te qete ne këtë plan.

Demi

Do fiksoheni edhe pas disa detajeve te vogla sot ne jetën tuaj ne çift dhe kjo mund te sjelle mosmarrëveshje te njëpasnjëshme me partnerin. Beqaret do jene gjithë kohës ne kërkim, por nuk kane për ta gjetur personin e duhur. Nuk është ende dita me e përshtatshme për ju. Dite problematike për sektorin e financave. Mos bëni gabim as te merrni hua sepse do keni me tepër vështirësi.

Binjaket

Dialogu dhe bashkëpunimi do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj ne çift sot. Do arrini t’i zgjidhni edhe problemet qe keni pasur dhe do shihni me realizëm drejt se ardhmes. Beqaret nuk do tërhiqen aspak nga aventurat kalimtare dhe do qëndrojnë serish vetëm. Konfigurimi i yjeve do jete pozitiv për financat. Te paktën ne këtë plan nuk do keni për çfarë te shqetësoheni.

Gaforrja

Klima ne sektorin e dashurisë do jete mjaft e ngrohte sot dhe çdo gjë do shkoje ashtu si ju e kishit menduar. Beqaret duhet te joshin, por jo te pranojnë çdo lloj propozimi qe do iu behet. Ka disa persona qe pëlqejnë te tallen dhe te luajnë me ndjenjat e te tjerëve. Te ardhurat do fillojnë te rriten ndjeshëm gjate kësaj dite dhe për këtë arsye situata financiare do përmirësohet ndjeshëm.

Luani

Dashuria e çifteve do shkoje edhe me mire gjate kësaj dite. Nëse kohet e fundit e keni lënë pas dore partnerin tuaj, këtë jave do rregulloni gjithçka. Beqaret me ne fund do arrijnë te krijojnë një lidhje dhe do ndihen te plotësuar. Ai qe do keni ne krah do ketë te gjithë cilësitë qe ju keni kërkuar. Ne planin financiar situata do jete me e qete dhe aspak problematike.

Virgjeresha

Do jeni te parrezistueshem gjate kësaj dite dhe partneri nuk do mundet t’iu qëndrojë larg për asnjë moment. Ne mbrëmje priten momente edhe me emocionuese. Beqaret do jene shume te angazhuar me pune dhe nuk do gjejnë kohet për dashurinë. Ne planin financiar duhet t’i besoni pak me tepër intuitës dhe te ulni shpenzimet. Vetëm kështu situata do jete e qëndrueshme.

Peshorja

Dite mjaft romantike dhe e bukur kjo e sotmja për te dashuruarit. te gjithë planetët do jene ne anën tuaj dhe do ua bëjnë ditën me entuziaste. Shfrytëzojeni sa te mundni! Beqaret do njihen me disa persona interesante, por duhet te marrin kohen e duhur para se te angazhohen seriozisht. Ne planin financiar duhet te merrni hua qe t’ia dilni mbanë.

Akrepi

Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite shume te qete dhe pa probleme. Beqaret do jene akoma me te fiksuar pas karakterit te personave dhe jo nga pamja. Do takojnë persona te shumte, por do duhet t’i njohin mire ata para se te hedhin një hap me tej. Ne planin financiar tregohuni te matur dhe mos kryeni asnjë transaksion te pamenduar mire.

Shigjetari

Paqja do mbizotërojë gjate kësaj dite ne planin tuaj sentimental. Edhe ata qe janë larguar paksa nga njeri-tjetrin do rigjejne ngrohtësinë ndërmjet tyre. Beqaret nuk duhet te bëjnë gabim te ngatërrojnë jetën profesionale me atë sentimentale. Ne planin financiar do jene yjet ata qe do iu ndihmojnë te zgjidhni çdo problem. Do keni mundësi te hiqni edhe disa para mënjanë.

Bricjapi

Dite përgjithësisht e animuar kjo e sotmja për te dashuruarit. Nuk do i mbani asnjë inat njeri-tjetrit dhe do tregoheni akoma me tolerante se me pare. Beqaret do e kenë te vështirë te krijojnë një lidhje edhe pse mundësitë për takime nuk do mungojnë. Ne planin financiar do jene te favorizuara transaksionet dhe operacionet e rëndësishme financiare.

Ujori

Do iu mungoje besimi tek ai qe keni ne krah sot dhe here pas here do debatoni me te. Kujdes me fjalët qe do nxirrni nga goja sepse nuk do ketë me kthim ne kohe. Beqaret nuk duhet te joshin vend e pavend sepse përndryshe do krijojnë një opinion te keq tek personat qe i rrethojnë. Ne planin financiar duhet te bëni pak me tepër ekonomi ne mënyrë qe t’ia dilni.

Peshqit

Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite shume te qete dhe pa asgjë te veçante sot. Merrini gjerat si t’iu vijnë dhe shfrytëzojeni momentet kur te jeni se bashku. Beqaret duhet ta lënë veten te lire dhe te përfitojnë nga takimet qe do kenë. Financat nuk do jene aspak te qëndrueshme. Kujdes me çdo lloj shpenzimi qe do kryeni sepse mund te rrezikoni shume.