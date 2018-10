Gazetarja: Motra e Ndokës me foshnjën në gji lihet në burg

Mimoza Ndoka, motra e ish-deputetit të Partisë Socialiste, Arben Ndoka, ka rënë në prangat e policisë pasi akuzohet për falsifikim dokumentesh në zonën e Ranës së Hedhun.

Gazetarja Klodiana Lala ka folur ditën e djeshme në emisionin e Rudina Xhungës, teksa ka zbuluar se Mimoza është nënë e një fëmije 4-5 muajshe dhe se masa e arrestit ndaj saj duhej të rishikohej.

Ajo rikujtoi se aktualisht kemi një kriminel që është liruar pasi i dhimbte gjuri, ndërsa në këtë rast kemi të bëjmë me një nënë që duhet të ushqejë fëmijën me gji dhe 12 orët e para të arrestimit nuk e kanë lënë të takojë foshnjën.

Lala u shpreh:

Pikëpyetja ime në çështjen e familjes Ndoka, lidhet vetëm me një emër. Bëhet fjalë për motrën e Ndokës, Mimoza Ndoka. Ajo është e martuar, nënë e një fëmije 4-5 muajsh. Prokurorja Përgjithshme e kritikohet ashpër përpara komisionit të vettingun që nuk ka qenë e kujdesshme për të caktuar masë ‘arrest me burg’, pasi nuk shohin masa të tjera alternative.

Zonja në fjalë dyshohet për falsifikim dokumentesh përmes të cilave është tjetërsuar prona. Si ka mundësi që Prokuroria dhe gjykata ka kërkuar ‘arrest me burg’ për një nënë që ushqen me gji fëmijën.

Sot në orën 19:00 ajo kishte orarin për të takuar fëmijën. Mund ta linin në ‘arrest shtëpie’ me byzylyku. Në 12 orët e para nuk është lejuar të takohet me fëmijën.

Zonja në fjalë nëse ka kryer krim, duhet të marrë dënim. Pasi grabitja e pronës është e rëndë, por kemi në lojë një fëmijë të vogël.

Ne kemi një kriminel që është liruar se i dhimbte gjuri. Në rastin e kësaj zonje, është i rëndë. Por Prokuroria duhet të jetë e kujdesshme”.