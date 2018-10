Fytyra e djalit që nuk i shkoi asnjë shok në festë pushton internetin

Fytyra e pikëlluar e këtij djali të vogël ka prekur me mijëra zemra sot. Atij nuk i erdhi asnjë nga shokët e kopshtit te festa që organizoi në një piceri.

Mamaja thotë se ajo kishte përgatitur qeska me ëmbëlsira për ftesa, dhe kishte folur me disa prej prindërve, të cilët i patën thënë se do të vinin.

Por pasi lajmi u bë viral nëpër internet, djali ka marrë oferta nga më të ndryshmet. Një prej tyre është ekipi Phoenix Suns.

Ata i kanë ofruar bileta falas te një ndeshje e rëndësishme, dhe madje që ta shohë bashkë me ekipin.