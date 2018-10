Foto e rrallë e Edi Ramës, e gjithë familja e kryeministrit bashkë

Kryeministri Edi Rama ka publikuar ne faqen e tij zyrtare nje foto te pazakonte. Ndryshe nga rastet e neparshme kur Rama rezervohet te publikoje imazhe nga jeta familjare, kete fundjave ka ndodhur ndryshe.

Kryeministri ka publikuar nje foto ku ndodhet me bashkeshorten, djemte Gregun dhe Zahon dhe Rea, vajza e Linda Rames.

Familja Rama duket se ka kaluar nje darke te qete se bashku kete fundjave.

Me heret Rama ka publikuar ne disa raste foto te tijat me Zahon, por asnjehere nuk ka inkuadruar gjithe familjen ne nje imazh te dedikuar per publikim ne faqet e tij zyrtare ne rrjetet sociale. /lajmifundit.al