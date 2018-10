Foshnjë e pajetë në koshin e plehrave, policia: Ishte 2 ditëshe

Dalin detaje te reja pas gjetjes se nje foshnje te pajete ne nje kosh mbeturinash ne qytetin e Lushnjes. Policia ben me dije se eshte identifikuar nena e bebes, nje grua me inicialet A.N, 32 vjeçe.

Policia Lushnje

Sipas te dhenave te para mesohet se foshnja eshte gjetur brenda koshit te plehrave, nga disa femije endacake qe rremonin brenda mbeturinave.

Dyshohet se foshnja e pajete eshte nje foshnje e sapolindur dhe eshte hedhur aty per te humbur gjurmet, pasi ka qene me gjase i padeshuruar.

Informacioni paraprak

Sot në datën 30.10.2018, rreth orës 08.30, në lagjen “Kongresi” Lushnje, në afërsi të Bashkisë Lushnje, pranë një koshi plehrash është gjetur një foshnje dy ditëshe e pa jetë.

U ngrit grupi hetimor dhe nga hetimet paraprake dyshohet se foshnja është braktisur nga nëna e saj, shtetasja A.N, 32 vjeçe, e cila është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Lushnje.

Po punohet për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.