Fëmija i Princ Harry dhe Mehgan Markle nuk do të jetë princ ose princeshë! Ja arsyeja

Fëmija i Dukës dhe dukeshës së Sussex do të jetë shtati në linjë për fronin britanik.

Fëmija do të vijë prapa babait të tij ose të saj, Princit Harry në vijën e pasardhësve, duke kaluar xhaxhain e tij, Dukën e Jorkut, më poshtë vijës në vendin e tetë, shkruan DailyMail

Megjithatë fëmijës nuk do t’i jepet titulli i princit apo princeshës, me përjashtim të rastit kur Mbretëresha merr angazhimin të ndryshojë rregullat. Në vend të kësaj, një djalë do të quhëj Earl i Dumbarton, ndërsa një vajzë do të ishte Zonjushë (emri i parë) Mountbatten-Windsor.

Pallati Kensington njoftoi sot se dukeshja e Sussex është shtatzënë me fëmijën e saj të parë. Fëmija pritet në pranverë vitin e ardhshëm./Lajmifundit.al