Elvana Gjata në kërkim policor, publikon nga arratia klipin 2 milionë dollarësh

Këngëtarët janë të parët që reklamojnë klipet e tyre kur lancojne nje kenge te re. Kështu edhe ndjekësit orientohen më lehtë dhe shtonhen në numër. Klipi thuhet se ka kushtuar 2 milione dollare…

Por nëse do të shohim rastin e Elvana Gjatës vëmë re se këngëtarja që nga ngjarja e kobshme në Bllok, ka vendosur që të heshtë.

Edhe pse ditën e djeshme në Youtube është publikuar kënga e saj me Poo Bear, producentin e njohur botëror, Elvana nuk ka mundur dot ta postojë në Instagramin e saj dhe e fundit në Bio-n e saj është kënga mike.

Kengetarja shqiptare eshte shpallur ne kerkim policor per tu marre ne pyetje ne lidhje me ngjarjene rende te ndodhur me 5 tetor ku mbeti i vrare nje person dhe u plagosen dy te tjere.

Elvana Gjata ishte me te dashurin Ervin Mata ne skenen e ngjarjes ku ishte pikerisht partneri i saj ai qe u perfshi ne konflikt pas dyshimeve se i kishin ngacmuar partneren nga bota e showbizit.