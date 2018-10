Ngjarja në Bllok, fansat ofendojnë Elvana Gjatën

Këngëtarja shqiptare Elvana Gjata ka ka bllokuar komentet pasi fansat e kanë ofenduar në lidhje me krimin e ndodhur mbrëmjen e kaluar në zonën e ish-Bllokut. I dashuri i Elvana Gjatës, biznesmeni Ervin Mata u përfshi në një përleshje me armë mes dy grupeve ku mbeti një i vdekur dhe tre të plagosur. Nisur nga kjo ngjarje shumë njerëz kanë shprehur ‘mllefin’ ndaj Mata-s në fotot e këngëtares, në rrjetet sociale.

Elvana Gjata ka reaguar për herë të parë duke bllokuar komentet dhe duke fshirë ato që ishin bërë deri tani. Këngëtarja dyshohet se ishte ‘molla e sherrit’ mbrëmë në lokalin ku ndodhi ngjarja në Bllok edhe pse hetimet perfshijne edhe motive te tjera te mundshme per krimin, citon shqiptarja. Fabjol Gaxha kishte ngacmuar disa ditë më parë këngëtaren Elvana Gjata, ndërsa i dashuri i saj kishte vendosur të “sqarohej” me të pikërisht në këtë moment. Pasi e goditi nisi konflikti fillimisht fizik dhe që më pas përfundoi me shkëmbim zjarri.

I pari që nxori armën dhe hap zjarr ishte truproja i Ervis Martinajt, por kundërpërgjigja e grupit rival është fatale për Fabjol Gaxhën pasi merr një plumb në kokë nga komandoja dhe humb jetën. Vrasja në Bllok tronditi Tiranën, ndërsa tre persona janë në kërkim; Ervin Mata, Fabjol Alushi dhe autori i ekzekutimit, komandoja Merviol Bilo, bodygard i Elvana Gjatës. Policia ka arrestuar dy nga tre të plagosurit, Ervis Martinaj dhe Eljon Hato.