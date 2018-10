Dy ish-deputetët Cuko e Ndoka në qeli! Gjykata liron 8 nga “Avdulajt”

Dy ish-deputetët socialistë, Arben Çuko dhe Arben Ndoka u lanë në burg nga Gjykata për Krime të Rënda e cila në një seancë maratonë që zgjati rreth 10 orë, la në fuqi masën e arrestit me burg kërkuar nga prokuroria.

Të dy zyrtarët ishin në një seancë gjyqësore, ulur pranë njëri-tjetrit si të pandehur, pasi u arrestuan në kuadër të operacionit “Vol-vo 4”.

Edhe pse akuzat e ngritura ndaj tyre nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën dhe çështjet janë krejtësisht të ndryshme ata ishin në të njëjtin proces gjyqësor për shkak se emrat e tyre u zbuluan nga përgjimet e një bande nga Shijaku në fushën e trafikut të drogës.

8 nga 34 të arrestuarit e operacionit VOL-VO 4 anetarë të grupit “Avdulaj”, janë liruar me arrest shëpie, ndësa Mimoza Ndoka, motra e Arben Ndokës, dhe Marjeta Përskura janë lenë në masën detyrim paraqitjeje. 24 të arrestuarit e tjerë janë lenë në burg.

Kështu, në të njëjtën dosje ishin edhe anëtarët e bandës së Shijakut, dhe tre ish-policë, që njoftonin kriminelët dhe favorizonin personat e inkriminuar për të dalë jashtë vendit, si dhe grupin “Avdylaj”. Seanca te Krimet e Rënda u zhvillua në masa të rrepta sigurie.

Avokati Maks Haxhia, mbrojtës i njëjtë edhe për Arben Ndokën edhe për Çukon, në një prononcim për mediat në mbyllje të seancës e quajti qesharak, anti-ligjor dhe të montuar gjyqin e nisur paradite dhe të përmbyllur në mbrëmje. Sipas avokatit, gjyqtari i çështjes, Bibë Ndreca nuk kishte fare dijeni për njërën nga të arrestuarat, Mimoza Ndoka që ishte me një fëmijë të vogël. Gajtë seancës gjykatësi i dha leje disa minuta të ushqente me gji fëmijën e vogël 5 muajsh ndërsa një të arrestuari në moshë i ra të fikët në bankën e të akuzuarit, çka bëri që seanca të ndërpritej për disa çaste.

“Dua të them se proces më qesharak dhe anti-ligjor s’kam parë në 40 vite të karrierës sime. Gjyqi ishte i montuar. Neni 48 thotë se procesi i marrjes në pyetje të të pandehurve bëhet veç. 40 e ca veta në sallë dhe imagjinoni si shkoi procesi. Ajo që na bindi se procesi ishte i montuar nga prokuroria dhe më poshtë se prokuroria ishte prezantimi i vendimit nga gjyqtari qi çështjes, që në mes të seancës tha që s’e dinte që Mimoza Ndoka ishte me fëmijë të vogël. Ndërkohë që një gjyqtar kur merr një çështje e shikon në tërësi. Ishin 3 të moshuar, për të cilët ligji thotë se ndalohet masa e arrestit me burg për të moshuarit mbi 70 vjeç dhe gratë me fëmijë të vegjël. Morën flashin nga prokuroria, kaq bëri gjykata. Akuzat janë episod edhe më skandaloz. Lidhen persona sa që nuk kanë lidhje me njëri-tjetrin”, u shpreh Maks Haxhia..

Arben Çuko, akuzohet se gjatë periudhës që ka ushtruar detyrën e drejtorit të Burgjeve ka shpërdoruar detyrën duke marrë ryshfet nga një i dënuar për transferimin e tij. Ndërkohë Arben Noka, ish-deputet i PS-së, akuzohet për falsifikim të dokumenteve për tjetërsim prone.

Anëtarët e bandës së Shijakut akuzohen se janë personat që porosisnin heroinën në një laborator për përpunimin e saj të zbuluar gjatë operacionit “Vol-vo 4” në Has, ndërsa në përgjimet e bër ndaj anëtarëve të tyre doli edhe emri i ish-drejtorit të Burgjeve ku u zbulua shpërdorimi i detyrës.

Gjyqtari Bibë Ndreca ka vendosur të japë masën e sigurisë arrest shtëpie të arrestuarit Bledar Koci, Lule Zeneli, Luigj Paloka, Kol Lleshi, Zef Ndoka, Vasil Nika, Genc Zeneli dhe Vlash Gazulli.

Gjykata ka dhënë masën e sigurisë për

Hajri Seferi

Jasin Kala

Shkëlqim Avdyli

Astrit Avdyli

Saimir Gjepali

Artur Balla

Paulin Simoni

Altin Avdyli

Jasin Avdyli

Fatos Llaftiu

Bledi Ndoka

Denis Llaftiu

Esat Mehmeti

Saimir Sulejmani

Elis Guri

Ilirjan Prifti

Ardit Gjyriqi

Petro Kuçi

Elton Shehaj

Gjevi Ndoka

Armand Spiro