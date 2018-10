Dorëzoi prova në Prokurori, Artan Hoxhës: Saimir Tahiri fiton pafajësinë

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri është paraqitur sot në Prokurorinë për Krimet e Rënda, ku tha se ka paraqitur një provë deçizive në lidhje me çështjen për të cilën po hetohet.

Por gazetari investigativ Artan Hoxha, i ftuar në Report TV ka thënë se prova që Tahiri ka dorëzuar në Prokurori është një vendim i gjykatës në Itali, i cili e shpall të pafajshëm Saimir Tahirin, për akuzat për lidhje me grupin e Habilajve.

Ndërsa më tej, ai shtoi se kjo nuk do të thotë se hetimet nga prokuroria shqiptare do të ndërpriten

“Ajo që paraqiti ish-ministri është një vendim i Gjykatës së Katanias, i cili e shpall Tahirin të pafjashëm nga të gjitha akuzat për lidhje me grupin e Habiljave. Kjo nuk do të thotë se hetimet nga prokuroria shqiptare do të ndërpriten. Ne do të shohim cili do jëtë fundi i hetimeve, rezultati i të cilave do të duket në gjykatë, por pa dyshim që ky është një element në favor të Tahirit”-deklaroi Hoxha.