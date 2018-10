Dorëhqja e Xhafajt, seria e radhës e një telenovele të rëndomtë

Ish-kryetari i degës Kukës, për PD-në, Ibsen Elezi ka reaguar pas lajmit të dorëheqjes së ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj.

Në një postim në ‘Facebook’, Elezi shkruan se dorëheqja e Xhafajt nuk duhet parë si fitore, por si seria e radhës e një telenovele të rëndomtë.

Më tej ai ka theksuar se deputetët e PD duhet të dorëzojnë mandatet në 31 tetot dhe më pas i ka ftuar qytetarët që të ngrihen për të rrëzuar Ramën më 8 dhjetor.

Postimi i plotë:

DEMOKRATE !

Largimin e Xhafes mos e shihni si nje fitore por si nje levizje te rradhes, qe do pasohet nga “Tahiri” apo “Xhafa” i rradhes, ose me sakte si serine e rradhes te nje telenovele te rendomte.

Keta jane ne gjendje te bejne edhe “KLOUNIN” para syve tuaj vetem qe te hedhin lemshin e radhes dhe t’ju hutojne nga e verteta.

Keta kane kapur peng Poitiken, Shtetin dhe Shqiperine, po ju vjedhin JETEN cdo dite, jo vetem juve por edhe femijeve tuaj.

– Revolta popullore, si i vetmi mjet (qeveri teknicientesh deri ne votime te lira)

– Dorezimi i mandateve nga deputetet e PD deri ne 31 Tetor

– 8 dhjetor 2018, dita e revoltes mbare popullore per rrezimin e Qeverise RAMA 2 dhe gjithe Establishmentit

Jane e vetmja zgjidhje qe Shqipetaret te clirohen dhe te marrim fryme lirshem.

MOS U HUTONI!