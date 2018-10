Doni të dobësoheni brenda javës? Provoni qitron çudibërëse

E pajisur me nje sasi te larte fibrash, qitroja ndihmon shume ne dobesim. Te gjithe i njohim dobite e qitros mbi shendetin e njeriut. Por, ky frut ze nje vend shume te vecante per ata qe kane probleme me peshen.

Dietologet mendojne se qitroja zoteron enzima te cilat djegin yndyrat, ka pak kalori dhe shume fibra.

Qitroja ul rezistencen e insulines dhe nese konsumohet nga nje kokerr pas cdo vakti mund te dobesohemi me nga 1 kg ne jave.

Në vjeshtë kemi nevojë të rrisim imunitetin për të luftuar lodhjen, gripërat dhe për të pasur energji. Periudha para dimrit është momenti më i mirë për të humbur peshën e fituar nga dreka dhe ëmbëslirat që nuk i kemi rezistuar gjatë verës.

Për këtë shfrytëzoni ditët me diell për të ecur e vrapuar, shëtitur apo të ecësh me biçikletë. Dieta e qitros ka lindur në vitet ’70 dhe të ndihmon të dobësohesh shumë shpejt, nxit metabolizmin dhe të detoksifion trupin.

Përbërja e qitros

91% e qitros është ujë, elementi më i çmuar për qarkullimin e gjakut dhe detoksifikimin e trupit. Mes përbërësve spikat naringenina, që sipas studimeve shtë antioksidant dhe antitumoral. Qitroja është e pasur me minerale dhe vitaminat A, B1, B2, B3, B5, B6, vitaminë C, E, K dhe J, mjaft të rëndësishme për të luftuar lodhjen dhe të mbrosh organizmin, sidomos para dimrit.

Pse duhet ta përdorim?

Tuli i qitros përrmban elemente si limonen, pinen dhe citral që përmirëson shëndetin e trurit dhe përmirëson humorin falë veprimit antidepresiv. Dezinfekton aparatin tretës, stimulon sekrecionin e lëngjeve të stomakut dhe lëvizshmërinë e zorrëve, ndihmon tretjen.

Të mirat e qitros

Qitro ka efekt diuretik, detoksifikon mëlçinë dhe përmirëson nivelin e sheqerit në gjak. E rëndësishme ësht që të mos ekzagjerohet me dozën dhe të keni kujes nëse jeni duke marrë statin, që përdoret për të ulur nivelin e kolesterolit, kalciume, antibiotikë apo barna që përdoren për kemioterapi.

Si ta konsumoni qitron në mëngjes

Sapo zgjoheni mund të pini një apo dy gota me ujë të vakët, për të nxiturr lëvizjen e zorrëve. Më pas pini një gotë me lëng qitro të saposhtrydhur. Sigurisht, që të jetë sa më efektiv kjo dietë duhet të konsumoni sa më shumë fruta e perime dhe qëndroni larg ëmbëlsirave.