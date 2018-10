DETAJE/ Atentati me breshëri fuoristradës, “zhduket” trupi

Policia ka nxjerrë detaje të reja lidhur me fuoristradën e sulmuar me breshëri plumbash anash rrugës në fshatin Stoj i Vjetër në Shkodër.

Makina ishte goditur nga njëzetë plumba nga një armë tim automatik, mjeti kishte targa false, gjurmë gjaku dhe predhat e plumbave. Policia nuk ka zbuluar ende identitetin e personit që mund të ketë qenë shënjestra e autorëve.

Sipas policisë ngjarja ka ndodhur natën e 14 tetorit, është zbuluar mëngjesin e 15 tetorit, kur blutë e Shkodrës janë sinjalizuar nga banorë të zonës. Burime nga grupi i hetimit bënë të ditur se nga verifikimi i kryer nuk rezulton që në Spitalin e Shkodrës të ketë shkruar ndonjë person i plagosur për ndihmë mjekësore.

Policia dyshon se shënjestra e autorëve mund të jetë vrarë më pas mund ti jetë zhdukur trupi.

Njoftimi i policisë:

Policia e Shkodrës në orët e mëngjesit të 15 tetorit është njoftuar se në fshatin Shtoj i Vjetër në njësinë Rrethina, në afërsi të shinave të trenit, ndodhej një fuoristradë e braktisur, e cila kishte dhjetëra shenja të dukshme plumbash. Menjëherë pas sinjalizimit të dhënë, Policia ka shkuar në vend dhe brenda fuoristradës janë konstatuar njolla gjaku. Ajo që dyshohet momentalisht është se një person, që ka qenë brenda makinës, është plagosur ose vrarë.

Deri më tani ende nuk ka asnjë lloj informacioni se ku ndodhet shtetasi, që ka qenë në shënjestër të autorëve. Mbi 20 shenja plumbash janë gjetur në automjet, por nuk është konfirmuar nëse janë shkrehur nga një armë apo më shumë. Policia e Shkodrës nuk ka dhënë informacion të detajuar në lidhje me këtë ngjarje.

“Në fshatin Shtoj i Vjetër, Shkodër, është gjetur i braktisur automjeti tip KIA, ku nga këqyrja e bërë nga grupi hetimor në automjet ka shenja plumbi. Nga verifikimet e kryera nuk rezulton asnjë person i dëmtuar. Punohet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin e pronarit të mjetit, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve të ngjarjes. Nenet 76, 22 dhe 278/1 të Kodit Penal”, thuhej në njoftimin e dhënë, katër ditë pas ngjarjes nga Policia e Shkodrës.

Dyshimi

Mësohet se në kuadër të dyshimeve të ngritura në lidhje me përdoruesin e mundshëm të automjetit, janë shoqëruar disa persona, të cilët mund të kenë dijeni për ngjarjen. Burime nga grupi i hetimit bënë të ditur se ka dyshime të forta për një atentat të mundshëm ndaj Artan Koçekut.

Ai është person i shpallur në kërkim që në dhjetorin e 2017-s, si autor i dyshuar për vrasjen e Angjelin Shkambit, ngjarje e ndodhur te varrezat e Stom Golemit. Koçeku asokohe kishte dalë me leje shpërblimi nga burgu.

Kjo vrasje dyshohet nga Policia se erdhi pas një borxhi rreth 30 mijë euro që Koçeku i kishte viktimës për pazare droge. Fuoristrada, e cila është qëlluar me breshëri plumbash natën e 14 tetorit të këtij viti rezulton se ka targa të vjedhura dhe të mbivendosura.

Në Spitalin Rajonal të Shkodrës, sipas burimeve, nga nata e 14 tetorit nuk ka shkuar asnjë person i plagosur me armë. Vendi ku ka ndodhur ngjarja është një rrugë dytësore që nuk ka qarkullim të shpeshtë dhe larg vëmendjes së njerëzve, detaje këto që e vështirësojnë punën e efektivëve.

Pazar droge

Vrasja e 32-vjeçarit Angjelin Shkambi ndodhi në varrezat e Stom-Golemit në Shkodër rreth orës 11:00 të 17 dhjetorit të vitit të kaluar. Sipas Policisë Vendore të Shkodrës ngjarja dyshohet të ketë ndodhur si pasojë e një konflikti për shkak të një borxhi prej rreth 30 mijë eurosh, që autori i dyshuar Artan Koçeku i ka pasur viktimës Angjelin Shkambi.

Nga hetimi rezultoi se autori ka pasur një komunikim me telefon me viktimën përpara se të ndodhte ngjarja dhe të dy bashkë janë takuar te varrezat e Stom Golemit për t’u sqaruar mes njëri-tjetrit. Pas një debati mes tyre në makinën e viktimës, shtetasi Artan Koçeku dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri pistoletë në drejtim të Angjelin Shkambit. 32-vjeçari mori tri plumba, dy në kokë dhe një në shpatull dhe për pasojë gjeti vdekjen e menjëhershme.

Angjelin Shkambi në prill të 2017-s u arrestua si pjesë e operacionit “Early Spring”, ku në pranga ranë 17 persona të akuzuar si autorë të parcelave me rreth 100 mijë rrënjë cannabis sativa të asgjësuara nga Policia në Dukagjin. Më pas nga “arrest me burg” në Shkallën e Parë, Gjykata e Apelit dha masën lehtësuese “detyrim me paraqitje”.