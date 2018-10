Deputeti i PS-së Pjerin Ndreu është bërë protagonist i një incidenti në Beograd, Serbi, incident i pasuar me ndalimin e tij nga Policia vendase.

Deputeti i Lezhës, bashkë me një mikun e vet, janë pikasur nga policia serbe duke pozuar për një foto me flamurin shqiptar dhe simbolin e shqiponjës me duar, përpara parlamentit të Serbisë.

Por menjëherë pas kësaj, policia dhe agjentët civilë kanë rrethuar makinën e Pjerin Ndreut, derisa mikut të tij i morën celularin për të fshirë foton.