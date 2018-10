Denoncimi tek Berisha: “Avylajt” rrahën Vangjush Dakon në zyrë, i pajtoi Rama

Ish kryeministri Sali Berisha ka postuar në facebook një denoncim sipas të cilit banda Avdylajve të Shijakut ka rrahur Vangjush Dakon në zyrën e tij.

“Ka qenë Edi Rama ai që i ka pajtuar, pasi janë ulur në një restorant në Durrës për rreth tre orë” shkruhet në profilin e facebook të Berishës.

“Kallam Deshtaku pajtoi Gjushin me Avdylet! sb

“Persh dr.Berisha!

Sipas nje burimi te besushem para 3 javesh xhuxhin e kane rrafur ne zyren e tij te bashkise Durres miqte qe e ndihmuan te behej kryetar, (banda Avdylaj) me pas ka shkuar Ed Rama dhe jane ulur diku ne nje restorant per gati 3 ore koke me koke me xhuxhin duke i treguar tmerrin nga njerzit qe i perdori per fushate! Mund ta verifikoni kete çeshtje!”