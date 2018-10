Denoncimi, arrestohet në Greqi një shef policie, mik i Balilit

“Shefi i Rendit në Policinë e Lezhës, Vangjel Xhavara është arrestuar në Greqi”. Kështu shkruan Sali Berisha në facebook, referuar denoncimit të një qytetari. Xhavarra ka qenë më parë shef policie në Delvinë dhe sipas qytetarit njihet i mik i ngushtë i Klement Balilit dhe ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri.

Statusi i Berishës në facebook

Arrestohet me 1 ton kanabis në Greqi narkokomisari Xhavarra!

Lexoni mesazhine qytetarit dixhital. sb

prsh doktor Berisha,ka 15 dite qe ne Greqi eshte arrestuar ish shefi i rendit te Delvines dhe tashme shefi i rendit te Lezhes.

Behet fjale per shefin e famshem te hashashit Vangjel Xhavara dhe mik i eskobar Balilit dhe mik per koke i Sajme Qorrit pasi i bashkonte hashashi.Eshte arrestuar me 1 ton hashash afer Lefkades.

Respekt per ju doktor