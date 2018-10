Del lista me emra/ Portalet, VIP-at dhe politikanët shqiptarë që kanë marrë miliona euro nga Greqia

Ja ku shkuan paratë e taksapaguesve grekë të shpërndara nga ish-ministri i Jashtëm Kotzias në Republikën e Shqipërisë!

Një milion euro mendohet të jetë dëmi që ministria e Jashtme Greke ka shkaktuar pas kontrollit të kryer. Këto çeqe janë firmosur nga Niko Kotzias, i dorëhequr .

Në listë vihen re disa gazetarë të njohur, pronarë portalesh, politikanë, ish-ministra, analistë, personazhe qytetesh të panjohur, por që shërbenin për interesat e dirigjuar nga mendja e ish-ministrit Kotzias, pa direktivat e shtetit grek, por cilët janë ata, ja emrat e personazheve publik në shtetin fqinj Shqipëri.

LISTA

Qamil Lirza, pedagog në universitet ka përfituar gjithsej 63.000 Euro.

Olta Gixhari, aktore 12.000 Euro

Shpetim Idrizi, Kryetar i partisë kryesore çame në Shqipëri 340.000 Euro

Dashamir Tahiri, ish-deputet i partisë të çameve ka përfituar 25.000 Euro.

Eni Vasili, gazetare ka përfituar 20.000 Euro.

Mustafa Nano, gazetar ka përfituar 30.000 Euro.

Artur Zheji, Kosta Braka, Henri Cili, Artan Hoxha, Alfred Cako, Mentor Nazarko, Ardit Gjebrea, Ervin Salianji, Noizy, Rudina Magjistari, Anila Basha, Sonila Meço dhe shumë të tjerë përbejnë pjesën tjetër të parave prej 1 milion Euro të shpërndara dhe shpërdoruara me urdhër të ish-ministrit Kotzias.

Por përse Kotzias ka dhuruar keto para?

Gazetaret e këtij lajmi E.Tofinou dhe H.Jakopoulos të gazetës Eleftheri Ora, kanë intervistuar politologun grek Nikiforos Diamanduros.

Ai tha se:

Nuk eshte hera e pare qe nje shtet paguan para te shperndara ne kete menyre, e kane bere parardhesit e Kotzias, e kane bere shtete te tjera do e bejne perseri, eshte nje loje e sherbimeve te huaja qe e bejne vazhdimisht ne shtete rivale ose mike por Kotziaz “u kap” prandaj perben lajm. C’mund te na thoni me teper profesor pyet Gazetarja e Elftheri ora E.Tofinou. Parate e shtetit Grek kane filluar te futen ne Shqiperi qe pas luftes se Kosoves, pasi sherbimet e fshehta Greke zbuluan se ata qe mbeshteten Shqiptaret ne ate lufte po pergatiteshin me zbulimin e personazheve ushtarake, pjesmarres ne ate lufte qe me vone u perdoren dhe po perdoren si politikane si ne Kosove, Maqedoni dhe Shqiperi. Frika se keto grupe te financuar nga qeveri te ndryshme mund te krijonin edhe Ushtri per te kerkuar territor ne dem te greqise, pershembull Camet, ketu ka fill edhe ajo qe ne sot njohim si shteti i Camerise dhe fillesat i ka me ushtrine Clirimtare te Camerise e cila u ideua pikerisht qe ne 1999 dhe u shfaq per here te pare ne vitin, 2005 nen udhehqjen e Festim Lato, i cili eshte sot President i Camerise, Hisen Berisha, kryetar Balli Kombetar, Mirsad Ndrecaj i vrare gjate luftimeve me ushtrine Maqedonase te Veriut ne ate qe njihet si Incidenti i Kumanoves. Beg Rizaj, gjithashtu i vrare ne te njejten menyre si Ndrecaj pasi ishin pjesemarres sebashku. Baza e kesaj ushtrie ishte Bestrova ne Vlore. Pra kush i financoi keta qe ne 2005? Festim Lato ishte ne Holand cfare e solli shqiperi, po lobi Hebre a ka ndikuar, disa thone Cia mbase Mosad, pra jane paguar para dhe Greqia beri te njejten gje si kundershti per kete organizim, financoi ngjitjen ne karriere te Shpetim Idrizit, duke nderhyre tek Fatos Nano, qe ky te behej Drejtor Doganash, qe me anete korrupsionit te bente para per te marre ne kontroll partine e cameve, qe mos te mbeshtesnin kete Ushtri dhe ja arriten na shpetuan nga nje kercenim, qe nuk lejuan Festim Lato dhe te tjere te hapnin konfliktin me ne duke e shpallur ate armik. Pra ne ate beteje e fituam, por tani situata eshte shume e njejte, zoti Kotzias ka bere te pamunduren qe Shtetit te Camerise ti behet bllokade mediatike ne Shqiperi, por nuk e di per se ka paguar aktore (qesh).”

Burimi: Eleftheri Ora

Përshtati në shqip Dimitër Hoxha