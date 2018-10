Negociatat me Greqinë, Bushati: Më habit që Meta ka ndryshuar qëndrim

Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, ka pritur homologen austriake, Kneissl, ku u diskutua për një sërë çështjesh me interes për Shqipërinë, por edhe për Kosovën dhe Maqedoninë.

Në fjalën e tij, ministri Bushati iu përgjigj interesit të medias , ku sqaroi edhe qëndrimin e tij në lidhje me “përplasjet” me presidentin Ilir Meta. Ai deklaroi se tashmë autorizimin e ka marrë nga i pari i shtetit shqiptar, ku shtoi se procesi i negociatave është në proces me Greqinë, ndërsa raporti i plotë tha do të “skanohet” sërish nga presidenti.

Ai u shpreh i habitur për ndryshimin e qëndrimit të presidentit të Shqipërisë, në lidhje me negociatat me Greqinë dhe rolin që ka vetë Bushati në këtë çështje.

“Ne jemi në negocim për një paketë me Greqinë, besoj se është i njohur për publikun kjo çështje. Zgjidhja do të jetë në përputhej me të drejtat ndërkombëtare dhe ligjore. E kam thënë, dhe i mbetem i prerë, presidenti ka dhënë autorizimin. Negociatat vijojnë, deri në përfundimin e negociatave, ne jemi një ekip bashkë me presidentin e Republikës. Puna do të shkojë në presidencë dhe më pas do jetë ai që do të shikojë se si është ndjekur plani i autorizimit. Pikëpamjet e ndryshme kanë fuqinë institucionale për të drejtuar në rrugë institucionale. Më habit që presidenti ka ndryshuar qëndrim, por kush jam unë që ta gjykoj të parin e shtetit”, tha Bushati.