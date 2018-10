Burri rreh një grua të panjohur me grushte për një vend parkimi (VIDEO)

Një kamer kapi momentin kur një burrë i tmerrshëm nga Texasi rrahu një grua dhe hodhi trupin e saj të vogël në rrugë, ndërsa ata dukeshin të debatonin për një hapësirë ​​parkimi.

Filmi tregon njeriun me tatuazhe – me syze dielli dhe zinxhir të zi – përballë një gruaje me flokë të zeza kur ajo doli nga makina e saj në parkingun e Restorantit Golden ëok kinez afër Loop 410 dhe Marbach në San Antonio ne shtator.

Pas një bisede të shkurtër me gruan gjatë së cilës ai tregon me dorë furgonin e tij dhe ajo bën gjeste në drejtimin që ajo po shkon, plas sherri./lajmifundit.al