Kengëtari i mirënjohur Bujar Qamili tha në “Xing me Ermalin” lajmin se do të vijë se shpejti me një bashkëpunim bombë me Bleona Qerretin.

Ermal Mamaqi me shkaka i thotë: Si ka mundësi o burrë, unë kam një jetë që i lutem.

Ndërsa Bujar Qamili ia ktheu me batutë: Mua ma dha fill me të parën. /Lajmifundit.al