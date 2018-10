Kreu i komisionit të ekonomisë Erjon Braçe, deklaroi se me 1 janar do të mbyllen të gjitha dhe s’ka monopol me asnjë të kompani private.

“Ligji i mbyll të gjitha lojrat e fatit, elektronike, bastet, bastet live, lojrat elektronike në distancë kazinote elektronike dhe bastet online. Pas 1 janarit mbyllen të gjitha nuk ka monopol me ndonjë kompani private.”

Gjithashtu Braçe ka deklaruar se është në dijeni se një kompani bastesh sportive është nën hetim.