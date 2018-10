Bujar Qamili, i ftuar në emisionin “Xing me Ermalin”, ndër të tjera tregoi se shumë shpejt do të vij me një bashkëpunim muzikor me Bleona Qeretin.

Kur Ermali e pyeti sesi arriti që t’ia mbushte mendjen, ai me humor tha: Mu ma dha me t’parën… E kam shoqe, e du fort.

Pas këtyre fjalëve ka reaguar edhe Bleona, e cila përmes një postimi në Instagram ka shkruar për Bujarin: O superyll ku të duash, kur të duash, çfarë të duash.