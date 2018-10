Bëhuni gati, kjo do të ndodhë me motin sot

Shqipëria përveç reshjeve do të përfishihet edhe nga rënia e temperaturave me disa gradë.

Moti do të jetë mbetet i paqëndrueshëm me alternime vranësirash dhe reshje shiu në zonat e ulëta dhe zonat malore.

Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 1,2 deri në 2,5 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max

Zonat malore 13/26C

Zonat e ulëta 16/27°C

Zonat bregdetare 15/25°C

E Enjte dt 04 Tetor 2018

Kosova per sot do të jetë me alternime vranësira dhe rreshje shiu .Temperaturat në ekstremet e tyre do të regjistrojnë vlera 12°C në mëngjes deri në deri në 26°C në mesditë.