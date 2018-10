Reuters: Garazhi i MiG-ëve shqiptarë në Kucovë kthehet në bazë ajrore të NATO-s

Për shumë dhjetevjecare varrezë e forcave të saj të fuqishme ajrore, baza e Kuçovës në Shqipëri është vendosur të bëhet një stacion i NATO-s, duke iu sjellë kënaqësi ish-pilotëve që dëshirojnë të dëgjojnë përsëri motorët që ulërasin.

Kështu shkruan Reuters në një artikull për aeroportin e Kuçovës që do të bëhet bazë e NATO-s. “Shqipëria i uli përfundimisht 224 MiG-ët e saj sovjetike dhe kinezë në vitin 2005 dhe që prej vitit 2009 fqinjët e NATO-s, Greqia dhe Italia, monitorojnë hapësirën e saj ajrore.

Kjo solli një rënie të ekonomisë përreth Kuçovës, që dikur quhej ‘Qyteti i Stalinit’ gjatë epokës komuniste”, shkruan më tej Reuters.

“Kjo bazë është gjurma e parë e NATO-s në Ballkanin Perëndimor pasi do të transformojë Kuçovën në bazën e parë ajrore të NATO-s për këtë rajon”, thotë ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka për “Reuters”.

“NATO-ja do të shpenzojë mbi 50 milionë euro në fazën e parë të punës për ta kthyer Kuçovën në një bazë mbështetëse për furnizime, logjistikë, trajnim dhe manovra”, tha Xhaçka.

(Foto: Reuters)

Shqipëria mendon se e ka fituar një transformim të tillë në këtë bazë për ndihmën që ka dhënë në ruajtjen e stabilitetit në Ballkan dhe kontributet në misionet paqeruajtëse të NATO-s përreth botës, shkruan Reuters.

“Rajoni, si i tërë ka hyrë në një proces të integrimit Euro-Atlantik,” shtoi Xhaçka.

Lajmet për një bazë të NATO-s kanë rritur shpresat në Kuçovë.

Civilët e shohin projektin e bazës si një nxitje ekonomike për një zonë të rrënuar nga emigrimi dhe papunësia. Gjenerata e fundit e pilotëve të trajnuar, tani në të pesëdhjetat, janë të etur të dëgjojnë zhurmën e motorëve përsëri, ndërsa më të rinjtë në këtë zonë largohen nga puna për shkak të rrogave të tyre të ulëta.

Delet kullosin në shkurret mes korsive të uljes dhe pistës. Rreth 88 MiG qëndrojnë me gomat e shfryra pranë tre hangarëve nëntokësorë, ndërsa zogjtë këndojnë sipër tyre.

Pista, e konceptuar nga inxhinierët sovjetikë e cila ruante dinamit nën të për ta hedhur në erë nëse do të duhej për të mos rënë në duart e armikut dhe që ishte ndërtuar nga të burgosurit politikë në vitet 1950, ka kushte të mira moti gjatë gjithë vitit.

“Një bazë e NATO-s do të rrisë kapacitetet mbrojtëse të vendit dhe investitorët e huaj do të kenë më shumë besim në Shqipëri. Do të jetë gjithashtu diçka e mirë për punësim në rajon”, tha komandanti i forcave ajrore, 68-vjeçari në pension, Klement Alikaj.