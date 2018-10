Basha: Po jepen miliona euro për të anuluar fletë-arrestin e Peshkut të Madh

Kryetari i PD-së Lulzim Basha komentoi 44 arrestimet e fundit te prokurorise dhe policise duke thene se ky ishte një operacion për t’i hedhur hi syve shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve dhe për të shpëtuar peshqit e mëdhenj.

Sipas Bashes, peshku më i madh është kreu i Bashkisë së Durrësit , Vangjush Dako. Ai shtoi se po paguhen miliona për të fshirë dhe hequr urdhër arrestet në adresë të tij.

Pse jeni të sigurt që ka fletë arrest për Dakon?

“Mos të mëremi edhe njëherë me këtë, por me thelbin. Dako figuron prej dy vitesh si personat kyç të bashkëpunimit me Avdyulajt, ku në mbështetje për të siguruar votat, iu ofronte atyre favore në punësime. Qëndrimi i opozitës është i qartë dhe unik. Nuk mund të pranojmë me që qytetarëve dhe partnerëve ndërkombëtare për t’u hedhur hi syve. Sepse janë arrestuar disa peshq të vegjël.Ky aksion është për të larguar vëmendje ndaj peshqve të mëdhenj, peshk i madh është Vangjush Dakon. Pyetja është se kush nuk lejon arrestimin e Dakos? Sa para po shpenzohen për ta mbrojtura atë?.Po jepen miliona për të hequr fletë-arrestet”, tha Basha.