Basha reagon ndaj arrestimeve për “Babalen”: E prisnim nga Arta Marku

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka reaguar ashper ne lidhje me arrestimet e kerkuara nga prokuroria per autoret e audiopergjimit qe u pretendua se i perkiste Agrion Xhafajt.

“Kush priste dicka tjetër nga prokuroria Rama-Marku-Xhafa- Prela është vetëm naiv. Agron Xhafaj që i fshihej prej 5 vitesh drejtësisë me ndihmën e vëllait, u largua me urgjencë drejt Italisë, që të mos përballej me hetimin dhe akuzat që prokuroria e kapur i quan sot montim”, shkruan Basha ne twitter.

Prokuroria kerkoi masa ne gjykate per gazetarin Jetmir Olldashi, Albert Veliun i njohur si Babalja dhe nje shtetas te identifikuar me emrin Fredi Alizoti, qe ka luajtur rolin e Agron Xhafajt ne pergjimin e publikuar nga PD.