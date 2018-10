Barcelona/ Realizon ‘Manitën’ e famshme ndaj Realit

U luajt në “Camp Nou” supersfida mes Barcelonës dhe Real Madridit, shkruan Syri.net.

Katalanasit triumfuan me rezultatin e thellë 5-1, duke regjistruan “Manitën” e famshme ndaj rivalit historik.

Pjesa e parë u mbyll me avantazhin 2-0 të katalanasve, të cilët shënuan me Coutinhon (11’) dhe Suarez me penallti (30).

Reali e nis mirë pjesën e dytë, me Marcelon i cili shkurton diferencën e golave në të 50’.

Por Barça nuk ndalet dhe është sërish Suarez i cili në minutën e 75-të shënon golin e tretë dhe të dytin personal.

Përsëri është sulmuesi uruguaian që ndëshkon Realin në të 83’, duke shënuar golin e katërt për Barcelonën dhe tripletën e tij.

Rezultatin final 5-1 e vulos Vidal me një gjuajtje me kokë.