Autori i sulmit në Mat, la pa jetë tre punonjësit e bashkisë, Kujtim Koxha: nuk jam penduar

Janë bërë publike dëshmitë e autorit të maskarës së Matit ku mbeten të vrarë me armë zjarri tre persona punonjës të bashkisë Mat.

Sipasm Report tv, që ka zbardhur pjesë nga dëshmia e autorit të masakrës dy ditë më parë në Mat, Kujtim Koxha 54-vjeç ka deklaruar para grupit hetimor se nuk është penduar për vrasjen e trefishtë.

Nuk jam penduar për vrasjet. Nuk dua avokat nga shteti, pasi do ta gjejë vetë

Autori Kujtim Koxha njihet si tip problematik në fshat. Ai hapi zjarr dy ditë më parë pas sherrit me punonjësit e bashkisë së Matit duke lënë të vdekur 3 persona, ndërsa njëri mbeti i plagosur, jashtë rrezikut për jetën.

Viktimat janë punonjësit e Bashkisë Mat, Mentor Hoxha 35 vjeç, Erzen Aliaj 49 vjeç si dhe Hamit Buci 38 vjeç, banorë i fshatit Shëlli. Ndërsa i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën është Astrit Hani.

Sipas dëshmisë së të plagosurit, por edhe banorëve të zonës, autori i krimit kishte pirë raki me një nga viktimat, Hamit Buçin, ndërsa babai i një prej viktimave (Mentor Hoxhës) i kishte lënë porosi pronarit të lokalit që ta qeraste Koxhën me një dopio raki nga ana e tij.

Por pas debatit me punonjësit e bashkisë për një rrugë, ai ishte kthyer në lokal me kallashnikov. Astrit Hani tha se në lokal ishin 13 persona dhe nëse djali i pronarit të lokalit nuk do i kishte hequr armën nga dora do ti kishte vrarë të gjithë.